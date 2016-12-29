مؤمن سليمان يضع تشكيل الزمالك أمام الأهلي

كتب محمد مراد

وضع مؤمن سليمان المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، التشكيل الأمثل من وجهة نظره قبل مواجهة الأهلى فى السابعة مساء اليوم باستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الأسبوع الـ 17 للدورى الممتاز.

كشف مؤمن خلال برنامج "جوه الجون" بإذاعة الشباب والرياضة ويقدمه خالد لطيف عضو اتحاد الكرة، أن وجهة نظره هى الدفع بأحمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه على جبر والونش ومحمد ناصف وحسنى فتحى وفى الوسط طارق حامد ودونجا ومعروف يوسف أو إبراهيم صلاح أمامهما ثنائى الوسط الهجومى شيكابالا وستانلى وباسم مرسى مهاجم وحيد.