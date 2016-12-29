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ماذا يحدث داخل معسكر الزمالك قبل ساعات من القمة؟.. اقرأ التفاصيل

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ماذا يحدث داخل معسكر الزمالك قبل ساعات من القمة؟.. اقرأ التفاصيل ماذا يحدث داخل معسكر الزمالك قبل ساعات من القمة؟.. اقرأ التفاصيل

>كتب عمرو جاب الله

استيقظ بعض لاعبى الزمالك، منذ الصباح الباكر للتفكير فى مواجهة الأهلى، المقرر لها مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى قمة الدور الأول ضمن منافسات الجولة الـ17 بالدورى الممتاز.

منذ الوهلة الأولى يفكر بعض اللاعبين فى خوضهم المباراة منذ البداية من عدمه خاصة أن محمد حلمى المدير الفنى للفريق لم يعلن تشكيلته فى مواجهة الأهلى، وتسود حالة حيرة خاصة فى الخط الأمامى.

أدى بعض اللاعبين الصلاة قبل التوجه لتناول وجبة الغداء فى تمام الساعة الثانية ظهراً قبل أن يتوافد مرة أخرى اللاعبون على غرف الإقامة بعد ربع ساعة فقط من موعد الغداء، وكان الحديث السائد داخل المعسكر الأبيض حول من سيبدأ فى الخط الأمامى للفريق وفى مقدمتها السؤال التالى:"هل ستانلى جاهز أم يبدأ محمد إبراهيم أم يكون أحمد رفعت الورقة الرابحة؟".

حرص بعض أفراد الجهاز الفنى على قول جملة وحيدة لبعض اللاعبين:"ركز عشان ممكن تبدأ النهاردة" كما حرص اللاعبون على تحفيز بعضهم بتحقيق الفوز بجانب قراءة القرآن الكريم.

من المقرر أن يعقد الجهاز الفنى للزمالك، محاضرة فنية فى تمام الساعة الخامسة إلا ربع، لإخطار اللاعبين بالتشكيل الأساسى على أن يتم توزيع الأدوار النهائية للاعبين داخل الملعب ثم يتوجه الفريق بعدها إلى استاد بتروسبورت.


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