ضحايا القمة.. جوزيه يطيح بعشرة مدربين.. وإقالة ميدو على الهواء

كتبت أسماء عمر

ساهمت لقاءات القمة في صناعة الكثير من الأسماء كما أسقطت الكثير من الأسماء أيضا في عالم التدريب، ونظرا لأهمية اللقاء الذى يترقبه جماهير الكبيرين الأهلى والزمالك، فيمكن لمباراة واحده أن تقضي على تاريخ تدريبى كامل لمدير فنى بسبب سقطة القمة.

ونعرض في التقرير التالي أبرز ضحايا مواجهات الأهلى والزمالك من المدربين:

إقالة ميدو على الهواء

أقال مرتضى منصور، ئيس نادي الزمالك، أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للزمالك، بعد لقاء الدور الأول بالدوري الموسم الماضى، حيث خسر الزمالك فى المباراة بهدفين مقابل لاشيء أحرزهما إيفونا وعمرو جمال، وكان الأهلي يقوده في هذه الفترة عبد العزيز عبد الشافي لفترة مؤقتة، لحين استقدام مدير فني أجنبى.

وبعد هذا اللقاء كان الصدام اﻷشهر بين رئيس الزمالك وميدو المدير الفني للفريق، ليعلن مرتضى إقالة ميدو على الهواء مباشرة عقب انتهاء اللقاء.

وتعد هذه الهزيمة الثانية لميدو أمام الأهلى حيث كانت الهزيمة اﻷولى في الدورة الرباعية، عندما فاز الأهلي بهدف نظيف أحرزه أحمد توفيق، لاعب الزمالك في مرماه.

السوبر يطيح بفيريرا

دخل البرتغالي جوسوالدو فيريرا في خلافات شديدة مع رئيس البيت اﻷبيض لتكون نهايته بعد خسارة السوبر المصري في الإمارات بنتيجة 3-2، وهذا يعد أمر مفاجئا لجمهور القلعة البيضاء بعد أن حقق البرتغالى مع القلعة البيضاء الثنائية منذ وقت طويل .

10 مدربين أسقطهم البرتغالى " مانويل جوزيه"

يعتبر البرتغالى مانويل جوزيه أحد الأساطير التدريبية التي جاءت إلى القلعة الحمراء، فمع الأهلى سطر جوزيه تاريخا عظيما من البطولات جعلت للأهلى شأنا آخر بين أندية العالم، بالإضافة إلي إنجاز من نوع خاص أضافه البرتغالى جوزية مع الأحمر في مواجهة الزمالك غريمه التقليدى .

1. أتوفيستر

كانت بداية لمواجهات الأهلى تحت قيادة جوزية مع الزمالك في "مباراة الستة" بين الأهلي والزمالك في موسم 2002، وانتهت بفوز الشياطين الحمر بالسداسية تاريخية ، كانت من نصيب خالد بيبو 4 أهداف ورضا شحاتة وإبراهيم سعيد ولكل منهما هدف، فى مقابل هدف وحيد للزمالك سجله حسام حسن وهي الهزيمة التي كانت سببًا مباشرًا في إقالة الألماني أوتوفيستر، ليكون أول ضحايا جوزيه.

2. دراجوسلاف

وفي نوفمبر 2004 فاز الأهلي 4 /2 بهدفى محمد أبو تريكة وجيلبرتو وعماد متعب لكل منهما هدف، فيما أحرز جمال حمزة وعبدالحليم على هدفي الزمالك، الذي كان يقوده آنذاك الألمانى دراجوسلاف، لتتم إقالته فيما بعد.

3. كابرال

وفي فبراير 2005 فاز الأهلي بثلاثية نظيفة شارك فيها محمد أبو تريكة بهدفين وعماد متعب بهدف وتمت إقالة البرازيلي كابرال من قيادة الزمالك في نهاية هذا الموسم.

4. فاروق جعفر

فى سبتمبر 2005 في لقاء الذهاب بدور الأربعة لدوري أبطال أفريقيا فاز الأهلي بهدفين لمتعب وبركات مقابل هدف لحازم إمام، وفي لقاء العودة لنفس البطولة فاز الأهلي بهدفي محمد بركات، وقاد الزمالك في المباراتين فاروق جعفر ليطيح به مجلس إدارة الزمالك بعد المباراة.

5. كاجودا

في نهائى كأس مصر 2006 فاز الأهلي بثلاثية نظيفة هدفين لمتعب وهدف لأبوتريكة، وتمت إقالة البرتغالي كاجودا من تدريب الزمالك.

6. محمود سعد

وفي ديسمبر 2006 فاز الأهلي بهدفي فلافيو مقابل هدف لأسامة حسن في الدور الأول لبطولة الدوري، وقاد الزمالك محمود سعد ورحل بعدها عن الفريق الأول ليعود لقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

7. هنري ميشيل

فى يوليو 2007 بنهائى كأس مصر فاز الأهلى بأربعة أهداف لمتعب وأبوتريكة وأسامة حسني "هدفين"، مقابل ثلاثة أهداف لعمرو زكي وشيكابالا، وجمال حمزة، وقاد الزمالك الفرنسى هنري ميشيل الذي استقال فيما بعد.

8. رود كرول

في سبتمبر 2007 فاز الأهلى بهدف أبوتريكة فى الدور الأول للدوري، وفي مارس 2008 في الدور الثاني فاز الأهلي بهدفي أحمد فتحي وعماد متعب وقاد الزمالك في المباراتين الهولندي رود كرول ليرحل إلى بلاده بعدها.

9. هولمان

فى يوليو 2008 بدور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا فاز الأهلى بهدفى فلافيو وأحمد حسن مقابل هدف لجمال حمزة، وفى نفس الشهر، ولكن فى بطولة السوبر المصري فاز الأهلي بهدفي بركات وإينو، أما في سبتمبر 2008 في لقاء العودة بدورى أبطال أفريقيا، والذي انتهى بالتعادل 2/2 أحرز للأهلي فلافيو وأبو تريكة وأحرز للزمالك جمال حمزة وأجوجو.

وقاد الزمالك فى هذه المباريات الثلاث الألماني هولمان الذي أقيل من منصبه فيما بعد.

10. أحمد رفعت

وتولى أحمد رفعت لاعب نادي الزمالك السابق، قيادة الفريق خلفًا لهولمان برفقته أحمد رمزي بشكل مؤقت، ولم يختلف أداء الفريق شيئًا عما كان عليه في عهد هولمان أو المدربين الذين سبقوه، وفشل الثنائي الزملكاوي في الفوز على الأهلي خلال المشوار الأفريقي.