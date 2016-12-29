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مباراة القمة.. الأهلى يصطحب 26 لاعباً لملعب بتروسبورت

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مباراة القمة.. الأهلى يصطحب 26 لاعباً لملعب بتروسبورت مباراة القمة.. الأهلى يصطحب 26 لاعباً لملعب بتروسبورت

>كتب محمد عراقى

رفض حسام البدري المدير الفني للأهلي الإعلان عن أسماء اللاعبين المستبعدين عن مواجهة الزمالك المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس في الجولة الـ17 من بطولة الدوري العام ، مفضلاً اصطحاب جميع اللاعبين الذين تواجدوا في المعسكر لملعب بتروسبورت والذي يصل عددهم 26 لاعباً.

ومن المقرر أن يُعلن الجهاز الفني للأهلي اسماء الثماني المستبعد وكذلك التشكيل الرسمي في ملعب المباراة لفرض سياج من السرية على خطة الفريق والعناصر التي تنفذها ،على أن يدعموا الفريق من مقصورة الملعب عقب استبعادهم.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 42 نقطة فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 34 نقطة ويتبقى له مبارتين مؤجلتين.


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