تجديد حبس سائق دهس 8 مواطنين بطريق الإسكندرية الزراعى

القليوبية - محمد قاسم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب بنها تجديد حبس سائق أتوبيس الرحلات المتهم بدهس 8 أشخاص بطريق مصر الإسكندرية الزراعى فى القليوبية 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجه له تهمة القتل الخطأ والقيادة برخصة منتهية.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد محمد درويش مدير مرور القليوبية بالواقعة وانتقلت قيادات مديرية أمن القليوبية والبحث الجنائى إلى مكان الواقعة، وتمكن المقدم محمد شوقى رئيس مباحث مركز قليوب من تحديد المتهم وتم ضبط الأتوبيس رقم "1786 رحلات الإسكندرية" المتسبب فى الحادث وتم ضبط قائده ويدعى "سيد.ص.أ"، وتبين أنه كان قادما من القاهرة إلى طوخ وأن السائق فوجئ بالمجنى عليهم على الطريق وعندما حاول مفاداتهم اختلت عجلة القيادة فى يده واصطدم بهم.