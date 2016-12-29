السجن المشدد 5 سنوات لـ28 إخوانيا بتهمة التظاهر بدون تصريح فى دمنهور

البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار عبد المنعم الشناوى، وعضوية المستشارين أشرف ويصا وهشام الشريف، وسكرتارية أحمد محمود إبراهيم، اليوم الخميس، ببراءة 3 من عناصر الإخوان حضوريا، والسجن المشدد 5 سنوات لـ28 آخرين، قاموا فى غضون عام 2016 بدائرة مركز المحمودية بالتظاهر ضد الدولة، والترويج لأفكار جماعة محظور نشاطها بأمر القانون.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على 3 منهم بينما فر باقى المتهمين هاربين، وأمرت النيابة بإحالة الـ3 المقبوض عليهم للمحاكمة، حيث تداولت القضية، وأصدرت المحكمة قرارها السابق.