الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس ضبابي يصبح غائما جزئيا إلى صحو والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل وصباح الغد الباكر على المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب / الضباب الخفيف.

حركة الرياح .. جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20/25 كم/ساعة على اليابسة & شمالية غربية / 15 - 30 كم/ساعة فوق البحر.

حالة البحر.. متوسط الموج .. وارتفاع الموج من 1 - 2 - 3 أقدام قرب الساحل ومن2 - 4 / 5 أقدام في العمق وأعلى مد الساعة 13:07 وأدنى جزر 20:23 .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 27 17 95 55.

> دبي 28 19 95 45 .

> الشارقة 28 14 95 50.

> عجمان 28 17 95 50.

> أم القيوين 29 14 95 55 .

> رأس الخيمة 29 19 80 45 .

> الفجيرة 29 19 80 45.

> العين 32 17 80 20 .

> ليوا 29 15 95 45 .

> الرويس 25 16 95 65 .

> السلع 26 17 95 60.

> دلما 25 19 90 65 .

> طنب الصغرى 24 18 85 65 .

> طنب الكبرى 24 18 85 65 .

> أبوموسى 25 19 85 60.