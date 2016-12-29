جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر: نسبة الاشغال بالغردقة لا تزيد عن 35%

البحر الاحمر - عماد عرفة

أعلنت جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، إن نسب الإشغال فى مدينة الغردقة لا تزيد عن 35 % وبأسعار متدنية للغاية وغير مسبوقة مع زيادة تكلفة التشغيل الامر الذى اصبح يمثل خسائر فادحة للفنادق.

وأوضحت الجمعية فى بيان لها، أنه التزامنا منهم تجاه العماله وسمعة مصر السياحية هو ما يدفعنا لتحمل هذه الخسائر على أمل تعويضها مستقبلا.

كما نشير إلى أن هناك اكثر من 45 فندق تم غلقهم بالكامل نتيجة لضعف نسب الإشغالات الغير مسبوقة فى تاريخ السياحة المصريه والتى انعكست بشكل واضح على حجوزات رأس السنة والأعياد الميلادية والتى جاءت مخيبة للأمال حيث تراجعت بنِسَب كبيره مما يجعلها أسوأ سنه سياحية على الإطلاق.