أخبار عاجلة

عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط -
النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق -
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ -
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر: نسبة الاشغال بالغردقة لا تزيد عن 35%

Google+ Print
جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر: نسبة الاشغال بالغردقة لا تزيد عن 35% جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر: نسبة الاشغال بالغردقة لا تزيد عن 35%

>البحر الاحمر - عماد عرفة

أعلنت جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، إن نسب الإشغال فى مدينة الغردقة لا تزيد عن 35 % وبأسعار متدنية للغاية وغير مسبوقة مع زيادة تكلفة التشغيل الامر الذى اصبح يمثل خسائر فادحة للفنادق.

وأوضحت الجمعية فى بيان لها، أنه التزامنا منهم تجاه العماله وسمعة السياحية هو ما يدفعنا لتحمل هذه الخسائر على أمل تعويضها مستقبلا.

كما نشير إلى أن هناك اكثر من 45 فندق تم غلقهم بالكامل نتيجة لضعف نسب الإشغالات الغير مسبوقة فى تاريخ السياحة المصريه والتى انعكست بشكل واضح على حجوزات رأس السنة والأعياد الميلادية والتى جاءت مخيبة للأمال حيث تراجعت بنِسَب كبيره مما يجعلها أسوأ سنه سياحية على الإطلاق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب"...حدث مش بالفعل مع المنتج هشام سليمان " ميسي في مصر"

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب"...حدث مش بالفعل مع المنتج هشام سليمان " ميسي في مصر"

السفيرة عزيزة - هشام سليمان ... موقف كوميدي جداً مع ميرفت أمين " برنس السينما المصرية "

السفيرة عزيزة - هشام سليمان ... موقف كوميدي جداً مع ميرفت أمين " برنس السينما المصرية "