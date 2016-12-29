أخبار عاجلة

عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط -
النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق -
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ -
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إحالة 17من العاملين بـ11 وحدة صحية بالسنطة للتحقيق لتركهم العمل

Google+ Print
إحالة 17من العاملين بـ11 وحدة صحية بالسنطة للتحقيق لتركهم العمل إحالة 17من العاملين بـ11 وحدة صحية بالسنطة للتحقيق لتركهم العمل

>الغربية - عادل ضرة

أحال اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية 14 طبيبا و2من طاقم التمريض وعامل بالوحدات الصحية بقرى (بلكيم - الجميزة -شنرة البحرية- الروضة- اشناواى- مسهلة- الرجبية-المنشاة الجديدة-كفر خزاعل-ميت ميمون-شنراق) لتسربهم من العمل .

كان رئيس المدينة قد كلف احمد المغاوري سليمان مساعد رئيس المدينة بالمرور على الوحدات الصحية لمتابعة سير العمل بها، ولاحظ مساعد رئيس المدينة تسرب14طبيبا و2من طاقم التمريض وعامل من العمل ، وقام برفع تقرير لرئيس المدينة الذي قرر إحالتهم للتحقيق .

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365