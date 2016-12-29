إحالة 17من العاملين بـ11 وحدة صحية بالسنطة للتحقيق لتركهم العمل

الغربية - عادل ضرة

أحال اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية 14 طبيبا و2من طاقم التمريض وعامل بالوحدات الصحية بقرى (بلكيم - الجميزة -شنرة البحرية- الروضة- اشناواى- مسهلة- الرجبية-المنشاة الجديدة-كفر خزاعل-ميت ميمون-شنراق) لتسربهم من العمل .

كان رئيس المدينة قد كلف احمد المغاوري سليمان مساعد رئيس المدينة بالمرور على الوحدات الصحية لمتابعة سير العمل بها، ولاحظ مساعد رئيس المدينة تسرب14طبيبا و2من طاقم التمريض وعامل من العمل ، وقام برفع تقرير لرئيس المدينة الذي قرر إحالتهم للتحقيق .