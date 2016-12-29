غدا ..قطع الكهرباء ساعتين بطنطا لإجراء الصيانة بمحطة محولات غرب طنطا

الغربية – مصطفى عادل

أعلنت شركة كهرباء جنوب الدلتا فى محافظة الغربية عن قطع التيار الكهربي لمدة ساعتين غدا الجمعة من السابعة وحتى التاسعة صباحا لإجراء أعمال الصيانة بمحطة محولات غرب طنطا.

وأوضحت الشركة المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربي عنها وهى (منطقة السيد البدوى - ميدان الساعة - ميدان الاسكندرية - سجن طنطا - مستشفى 57357 - الهلال - شارع عثمان محمد - شارع المدارس - شارع النحاس والشوارع المتفرعه منه - محطة السكة الحديد - شارع الفاتح - شارع ابن الفارض - شارع جمال عبد الناصر - شارع النادى - مستشفيات الجامعة و التعليمى - مجمع الكليات مجارى كفرعصام - شارع كفر عصام - مطحن الاتحاد بطريق شوبر - مطحن العاشر - محطة مياه المرشحه بالملاحه - مصنع الكاوتش - مساكن التجنيد - طريق المعاهده - كفرة السجن - ميدان الاسكندرية - شارع حسن شحاته كفرة العجيزى - شارع سكة صناديد بعد المعسكر).

وطالبت الشركة المستشفيات وسكان تلك المناطق بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع.