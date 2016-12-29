طرح 3 مناقصات بمدينتي طيبة الجديدة والعبور

(أ.ش.أ)

ذكر رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة المهندس أشرف فتحي محمود، إنه سيتم طرح إنشاء مدرسة متكاملة بمنطقة الإسكان الاجتماعى، 480 فدانًا كمرلحة أولى، بمنطقة خدمات منطقة العمارات بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء.

وأضاف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم طرح أعمال مشروع تطوير العمارات القديمة “منخفضة التكاليف”، بالحيين الأول والثاني بالمدينة، من حساب مجلس الأمناء.

وسيتم طرح أعمال رعاية وحراسة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات مختلفة، وصيانة وحراسة شبكات الرى بالمناطق التالية “أمام محطة مياه العبور، والشريطة من أمام محطة المياه والمتاخمة لمدخل المدينة، ومثلث بلبيس، والصناعية أ “من محطة تموين السيارات كالتكس حتى نافورة أمون”، والشريطة أمام الصناعية ج، والـ10 عمارات المتميزة والبفرزون أمامها بين الحيين السادس والسابع، وبفرزون الحي الخامس “أحمد بدوى”، – والحى الثاني الجزيرة أمام السنترال، ومحلية 34، ومحلية 1″، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.