أخبار عاجلة

عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط -
النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق -
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ -
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

طرح 3 مناقصات بمدينتي طيبة الجديدة والعبور

Google+ Print
طرح 3 مناقصات بمدينتي طيبة الجديدة والعبور طرح 3 مناقصات بمدينتي طيبة الجديدة والعبور

مبانى جديدة

(أ.ش.أ)

ذكر رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة المهندس أشرف فتحي محمود، إنه سيتم طرح إنشاء مدرسة متكاملة بمنطقة الإسكان الاجتماعى، 480 فدانًا كمرلحة أولى، بمنطقة خدمات منطقة العمارات بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء.

وأضاف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم طرح أعمال مشروع تطوير العمارات القديمة “منخفضة التكاليف”، بالحيين الأول والثاني بالمدينة، من حساب مجلس الأمناء.

وسيتم طرح أعمال رعاية وحراسة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات مختلفة، وصيانة وحراسة شبكات الرى بالمناطق التالية “أمام محطة مياه العبور، والشريطة من أمام محطة المياه والمتاخمة لمدخل المدينة، ومثلث بلبيس، والصناعية أ “من محطة تموين السيارات كالتكس حتى نافورة أمون”، والشريطة أمام الصناعية ج، والـ10 عمارات المتميزة والبفرزون أمامها بين الحيين السادس والسابع، وبفرزون الحي الخامس “أحمد بدوى”، – والحى الثاني الجزيرة أمام السنترال، ومحلية 34، ومحلية 1″، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا