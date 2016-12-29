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تجديد حبس مستريح استولى على 20 مليون جنيه من أصحاب مصانع نسيج بالمحلة15يوما

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تجديد حبس مستريح استولى على 20 مليون جنيه من أصحاب مصانع نسيج بالمحلة15يوما تجديد حبس مستريح استولى على 20 مليون جنيه من أصحاب مصانع نسيج بالمحلة15يوما

>الغربية - مصطفى عادل

 

قرر عمرو غيث قاضي معارضات محكمة المحلة بحضور عمرو جميل رئيس نيابة أول المحلة تجديد حبس مستريح المحلة المتهم "محمد.ا"  15يوما على ذمة التحقيقات بعد استيلائه على 20 مليون جنيه من عدد من أصحاب مصانع النسيج  بحجة شراء غزول منخفضة الاسعار.

كان عمرو جميل أبو الفتوح رئيس نيابة أول المحلة قرر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجه له تهم النصب والاستيلاء على الأموال بدون وجه حق.

وترجع الواقعة بتلقى الأجهزة  الامنية عدة بلاغات بقيام شخص يدعى" محمد.م.ا" مقيم بدائرة قسم أول المحلة بالنصب على عدد كبير من اصحاب مصانع النسيج وحصولة على اكثر من 20مليون جنيه، وانه استولى من صاحب مصنع يدعى "طارق. ا " على مبلغ 2 مليون ونصف ومن صاحب مصنع يدعى" محمد.ال "  على 9 ملايين جنيه، ومن "محمد.ط " صاحب مصنع نسيج على أكثر من نصف مليون جنية وفر هاربا.

على الفور قرر اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية تشكيل فريق لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط المستريح الجديد قادة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية ضم العميد مسعد ابو سكين رئيس مباحث المديرية والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث بالمحلة وسمنود والرائد حسن ابو المجد رئيس مباحث قسم اول المحلة وتم القبض على المتهم وتحرر المحضر ١٨٠٠٢جنح اول المحلة وبعرضه على النيابة قررت حجزه لحين ورود تحريات المباحث وأكدت التحريات صحة الواقعة وأصدرت النيابة العامة قرارها المتقدم وتم عرضه اليوم الخميس على قاضي المعارضات الذي قرر تجديد حبسه15يوما على ذمة القضية .

 

 


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