لماذا تتآكل أسنان الحامل؟

على الرغم من أنها تتمتع بصحة جيدة، إلا أنها تعاني من تآكل مينا الأسنان خلال الحمل وخصوصاً بعد مرور الثلث الأول من الحمل.

"سيدتي نت" اكتشفت سر تأكل أسنان الحامل مع طبيب الأسنان أحمد جبارين والذي أشار إلى ما يلي:

• من المعروف أن الثلث الأول من الحمل يعتبر الفترة التي تعاني فيها الحامل من القيء والغثيان.

• والقيء هو عبارة عن سائل حمضي.

• ولذلك يؤدي إلى تأكل مينا الأسنان الأمامية والخلفية للحامل وتنصح الحامل في حال حدوث الغثيان الصباحي بما يلي:

1. المضمضة بالماء الفاتر بعد حدوث القيء لكي لا تترسب بقايا السائل الحمضي على الأسنان وتؤدي إلى تآكلها.

2. قبل النوم ضعي القليل من معجون الأسنان على إصبعك وافركي به أسنانك بدون فرشاة ولا تقومي بالمضمضة بل أتركيه طول الليل حيث يعمل على حماية مينا الأسنان وعلاج ما تآكل منها.

هذا وقد أشار الدكتور أحمد جبارين إلى أن هناك مشاكل أخرى تصيب أسنان الحامل ومنها:

• التهاب اللثة بسبب ارتفاع نسبة هرمون البروجيسترون وهي تختفي بعد الولادة.

• يفضل علاج التهاب اللثة في الشهر الثامن من الحمل في عيادة الطبيب.

• ومن المشاكل الأخرى حدوث جفاف الفم ويمكن التغلب عليه بمضغ العلك الغير محلى بالسكر.

• زيادة إفراز اللعاب وهي مشكلة تعاني منها قلة من النساء وتحدث في وقت مبكر من الحمل وتنتهي مع الثلث الأول من الحمل.

• لا تستخدمي المضادات الحيوية لعلاج إلتهاب اللثة لأن هناك نوعاً منها يسبب تصبغ أسنان الجنين في المستقبل.