انقطاع المياه عن 9 مناطق بأكتوبر والشيخ زايد بسبب كسر فى الخط الرئيسى

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، عن انقطاع المياه عن 9 مناطق جديدة بمدينتى أكتوبر والشيخ زايد، وهى" منطقة بيفرلى هيلز ـ الربوة الجديدة ـ الحى 17 بالشيخ زايد وضعفها بالمنطقة من الحى الثامن وحتى الحى الثانى عشر ـ المنطقة الصناعية ـ التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر" وذلك نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسى قطر 1600 مم الخارج من محطة الشيخ زايد.

وأضافت الشركة فى بيان لها اليوم، أن هناك جهود مكثفة لإصلاح العطل خلال الساعات القادمة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا تجوب بالمناطق المتأثرة ويمكن للمواطنين الإتصال بالخط الساخن 125 لطلب تلك السيارات .