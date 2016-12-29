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وفاة كاري فيشر يضع "والت ديزني" في مأزق

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الخميس 29-12-2016 13:41

كسرت الممثلة الأمريكية كاري فيشر Carrie Fisher قلوب محبي سلسلة أفلام Star Wars ، كما وضعت شركة والت ديزني للإنتاج السينمائي في ورطة بشأن مصير شخصية الأميرة ليا التي اشتهرت بها فيشر في السلسلة الناجحة.

وقالت ديزني إن فيشر كانت قد انتهت من تصوير دورها في فيلم (ستار وورز: إبيسود 8) المقرر طرحه عام 2017 والذي تكتمت الشركة تفاصيله مثلما تفعل دائماً.

واكتسبت فيشر التي توفيت عن عمر 60 عاما يوم الثلاثاء شهرة جديدة عندما ظهرت الأميرة ليا في فيلم (ستار وورز: ذا فورس أويكينز) عام 2015 والذي حقق أكثر من ملياري دولار في شباك التذاكر حول العالم.

وكان من المتوقع أن تلعب فيشر دوراً كبيراً في الفيلم التاسع من السلسلة والمقرر عرضه في 2019.

 

 

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