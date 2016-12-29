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وفاة النجمة ديبي رينولدز بعد يوم من وفاة ابنتها كاري فيشر

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الخميس 29-12-2016 15:01

يبدو أنّ الممثلة العالمية ديبي رينولدزDebbie Reynolds لم تتمكن من تحمل خسارة ابنتها الممثلة الشهيرة كاري فيشر Carrie Fisher، ففارقت الحياة بعد يوم فقط من رحيل ابنتها.

ورحلت النجمة المحبوبة ديبي، عن عالمنا عن عمر ناهز الـ84 عاماً يوم الأربعاء، بعد أن نقلت إلى إحدى المستشفيات في لوس أنجلوس في حالة حرجة جدّاً على أثر سكتة دماغية.

وقالت ديبي لابنها تود فيشرTodd Fisher قبل أن تفارق الحياة إنها تريد أن تكون بجوار ابنتها كاري، لأنها اشتاقت إليها كثيراً.

يذكر بأن كاري فيشر رحلت قبل يومين عن عمر ناهز الـ60 عاماً بعد أن كانت قد أصيبت بنوبة قلبية خلال رحلة على طائرة كانت متجهة من لندن إلى لوس أنجلوس.

 

تعاطف فني مع كاري فيشر.. وهذه التغريدة هي الأكثر تأثيراً

 

 

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