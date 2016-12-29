بيونسيه الأكثر دعماً للخير عام 2016

أثبتت النجمة العالمية بيونسيه Beyonce أنّها كانت الأفضل على جميع النواحي هذا العام، فلم تكتف بالفن فقط ، بل حصدت لقب أكثر نجوم هوليوود دعماً لأعمال الخير خلال عام 2016 من جمعية الأعمال الخيرية لنجوم هوليوود Celebs Gone Good.

وأكدت الجمعية أنّ النجمة البالغة من العمر 35 عاماً هي أكثر نجوم هوليوود إنفاقاً للأموال في دعم الأعمال الخيرية والجمعيات الخيرية لعام 2016.

أما المركز الثاني، فكان للنجم لين مانويل ميراند Lin-Manuel Miranda، نجم مسرحية هاميلتون الموسيقية.

أما النجمة البالغة من العمر 27 عاماً، المعروفة بأعمالها الانسانية الكثيرة تايلور سويفت Taylor Swift، فقد حلت في المركز الثالث.

وهذه هي اللائحة الكاملة بأسماء النجوم الأكثر دعماً لأعمال الخير خلال عام 2016:

1. Beyonce

2. Lin-Manuel Miranda

3. Taylor Swift

4. Demi Lovato

5. Shailene Woodley

6. John Cena

7. Miley Cyrus

8. Lady Gaga

9. Zendaya

10. Jesse Williams

11. Gina Rodriguez

12. Chance the Rapper

13. Tyler Oakley

14. Serena Williams

15. YaraShahidi

16. Justin Bieber

17. Shawn Mendes

18. Misha Collins

19. NyleDiMarco

20. Aziz Ansari

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