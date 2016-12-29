بيونسيه الأكثر دعماً للخير عام 2016
الخميس 29-12-2016 15:15
أثبتت النجمة العالمية بيونسيه Beyonce أنّها كانت الأفضل على جميع النواحي هذا العام، فلم تكتف بالفن فقط ، بل حصدت لقب أكثر نجوم هوليوود دعماً لأعمال الخير خلال عام 2016 من جمعية الأعمال الخيرية لنجوم هوليوود Celebs Gone Good.
وأكدت الجمعية أنّ النجمة البالغة من العمر 35 عاماً هي أكثر نجوم هوليوود إنفاقاً للأموال في دعم الأعمال الخيرية والجمعيات الخيرية لعام 2016.
أما المركز الثاني، فكان للنجم لين مانويل ميراند Lin-Manuel Miranda، نجم مسرحية هاميلتون الموسيقية.
أما النجمة البالغة من العمر 27 عاماً، المعروفة بأعمالها الانسانية الكثيرة تايلور سويفت Taylor Swift، فقد حلت في المركز الثالث.
وهذه هي اللائحة الكاملة بأسماء النجوم الأكثر دعماً لأعمال الخير خلال عام 2016:
1. Beyonce
2. Lin-Manuel Miranda
3. Taylor Swift
4. Demi Lovato
5. Shailene Woodley
6. John Cena
7. Miley Cyrus
8. Lady Gaga
9. Zendaya
10. Jesse Williams
11. Gina Rodriguez
12. Chance the Rapper
13. Tyler Oakley
14. Serena Williams
15. YaraShahidi
16. Justin Bieber
17. Shawn Mendes
18. Misha Collins
19. NyleDiMarco
20. Aziz Ansari
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