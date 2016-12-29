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نجاة الفنانة أميرة فتحي من الموت بخطأ طبي

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الخميس 29-12-2016 15:45

كشفت الفنانة أميرة فتحي عن تجربة نجاتها من الموت المحقّق جراء خطأ طبي كاد أن يتطوّر إلى تسمّم بالقلب حيث خضعت منذ أسبوعين لعملية جراحية بسيطة لاستئصال "كيس دهني" في القدم، لكن الطبيب تكاسل في تطهير الجرح جيداً وتفاقمت الأمور لشبه تسمم كان من الممكن أن يغزو الجسم كله ولكنها ذهبت لطبيب آخر أنقذ الموقف في الوقت المناسب.
أميرة قالت إنها خضعت للجراحة بعد الاحتفال بعيد ميلادها، وشعرت بعدها بأعراض تسمم وذهبت على الفور إلى مستشفى آخر، وبمجرد الكشف عليها تم إدخالها غرفة العمليات لإصلاح ما فعله الطبيب الأول واستغرقت عملية التنظيف ثلاث ساعات كاملة.
الفنانة لا زالت تخضع للرعاية في المستشفى ولا تعرف موعد عودتها إلى المنزل، وأكدت أن حالتها كانت خطيرة ولو تأخرت بالعلاج كان التسمم سينتشر إلى القلب والدماغ.

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سيدتي