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بالصور: مخرج "هبوط اضطراري" يكشف حلم 10 سنوات للعمل مع أحمد السقا

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الخميس 29-12-2016 15:51

القاهرة_عمرو رضا

كشف المخرج الشاب أحمد خالد موسى عن قصة "حلمه" بالعمل مع النجم أحمد السقا منذ عشر سنوات، وكيف خضع للحروب والطرد من أول عمل كان سيجمعهما، وأكد أنه منح والده وعداً وقتها بأن أول فيلم سيخرجه سيكون من بطولة المعجزة "أحمد السقا" وأنه حقق هذا الحلم والوعد بعدما اختاره السقا لإخراج فيلم "هبوط اضطراري".
أحمد خالد كتب عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك القصة كاملة وحظي بتعليق من السقا، وبدأ القصة بالقول "منذ عشر سنين كنت هشتغل في فيلم مهم جدا لأحمد السقا وكنت مساعد صغير جدا والمهم يعنى ان المساعد الاول عمل كل حاجه لحد ما مشانى من الفيلم على الرغم انى كل الناس كانت شايفه انى بعمل كل اللي عليا وزياده".
تابع قائلاً "وبالصدفة اليوم ده كان بابا بيعمل عمليه صعبه الحمد لله عدت على خير وقالى أوعدني انك تبقى قريب مكان المساعد الاول متفضلش مساعد صغير كده بس العند اللي جوايا خلينى اقوله انا ان شاء الله مش هكون مكان المساعد الاول انا هكون مكان المخرج الكبير وهعمل فيلم مهم بالسقا وهيكون بطل فيلمى، المعجزة انه اول فيلم ليا الحمد لله يا رب عمرى ما طلبت منك حاجه وخذلتنى، هروب اضطراري ، بحبك يا سقا" .
السقا لم يترك مخرجه بمفرده ووضع تعليقه على البوست مؤكداً أن أحمد خالد موسى مخرج عبقري وإنسان محترم ويستحق كل خير.

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سيدتي