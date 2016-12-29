بعد اعتذارها عن حفل رأس السنة إليسا تقرر الغناء مجاناً

بعد أن أعلنت عن رغبتها بقضاء إجازة الإعياد بعيدا عن إحياء أي حفل فني، أكدت الفنانة إليسا أن ستعاود نشاطها الفني في 7 كانون الثاني\يناير المقبل، عبر إحياء حفل في سوق الاتنين في دبي.

إليسا روجت لحفلها المقبل في دبي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" وعلّقت "أنتظركم يوم 6 يناير .. في سوق التنين"، علماً أن الدخول لحضور الحفل سيكون مجانياً.

يشار إلى أن إليسا حققت نجاحاً باهراً في ألبومها الأخير "سهرانا يا ليل" متصدراً الألبومات العربية التي طرحت عام 2016، ومحققاً نسبة مبيعات مرتفعة وأعلى نسبة مشاهدات على موقعيّ يوتيوب وآيتونز.

آخر إطلالات إليسا كانت مع الإعلامي عمرو أديب الذي إفتتح برنامجه الجديد "كل يوم جمعة" الذي إستضافها بلقاء شيق، تحدثت فيه عن حبيبها وحلم الأمومة لكنها رفضت الإجابة عن سؤال يتعلق بزواجها.