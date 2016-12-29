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بالصور: هل بيرين سات حامل؟

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الخميس 29-12-2016 19:39

التقطت عدسة الباباراتزي الممثلة التركية بيرين سات خلال تناولها العشاء مع زوجها مغني البوب التركي كينان دوغلو في منطقة (أتيلار) في اسطنبول، حيث بدت ملامح الخوف على ملامح بيرين جراء حدوث شجار حاد خارج المطعم، فارتأت العودة إلى داخل المطعم ريثما يحضر موظف الباركينغ سيارتها.
وفور حضور السيارة، غادر الزوجان بسرعة.
وتكهنت الصحافة التركية مجدداً بأن بيرين سات قد تكون حامل بعد علاجها الطويل في أمريكا، بدليل ارتدائها في آخر ظهور لها مع زوجها كينان دوغلو بلوزة واسعة جداً، وقد بدا بطنها كبيراً وكأنها في مراحل متقدّمة من الحمل.

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