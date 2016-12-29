أمراض وحوادث النجوم وذويهم في العام 2016

تعرض الكثير من المشاهير لحالات عديدة ومتباينة من الأمراض خلال هذا العام، بل أن بعض النجوم أو ذويهم مروا بأزمات مرضية وحوادث خطيرة..

حيث قضى الفنان أبو بكر سالم رحلة علاج في مدينة ميونخ الألمانية استمرت فترة طويلة ثم عاد إلى منزله في الرياض ولكنه دخل بعدها أحد المستشفيات بالعاصمة السعودية حتى يطمئن الأطباء إلى استقرار صحته، ودخل الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا إلى أحد المستشفيات بالكويت للاطمئنان إلى صحته، فيما تعاني الفنانة المصرية نادية لطفي من آلام شديدة في ضلوع الصدر بسبب كسر بالضلوع جراء سقوطها على سلم منزلها، ودخلت الحالة الصحية للفنانة المصرية مديحة يسري مرحلة الخطر إثر إيداعها داراً متخصصة برعاية المسنين بعد استنفاذ طرق علاجها من هشاشة العظام في أحد المستشفيات.

وخضعت الفنانة المصرية ماجدة الصباحي لعملية جراحية لتركيب منظم لضربات القلب بعد تدهور حالتها الصحية، وأجرت الفنانة المصرية شويكار عملية جراحية بعد إصابتها بكسر في الحوض نتيجة سقوطها، وقامت المطربة الفلسطينية ريم بنا بإجراء جراحة لأوتار الحنجرة الصوتية في ألمانيا، وخضع الممثل المغربي هشام بهلول لعملية جراحية للتخلص من تعفن عظم الفخذ.

كما أجرى الفنان المصري سمير غانم جراحة قسطرة بالقلب، وأجرى الفنان السوري رفيق سبيعي عملية جراحية عاجلة في أحد المستشفيات بدمشق إثر تعرضه لكسر في الحوض، وخضعت الفنانة المصرية ليلى علوي لجراحة عاجلة في باريس إثر تمزق أربطة كتفها اليمنى.

كما أصيب الفنان السعودي راشد الماجد بعد حفله الأخير في دبي بيوم واحد حيث سقط وتم تجبير قدمه اليمنى.

وتعرضت الفنانة المصرية إيناس عز الدين لأزمة قلبية ولكنها نجت منها بأعجوبة، فيما تعرض المطرب السعودي فارس المدني نجم برنامج "آراب آيدول" في موسمه الثاني لجلطة دماغية ولكن حالته تحسنت لاحقاً، وواجه الفنان المصري نادر أبو الليف أزمة صحية شديدة أدت إلى إصابته بغيبوبة تامة لأيام إلا أنه عاد لممارسة حياته الطبيعية من جديد بعد تماثله للشفاء.

فيما تعرض بعض الفنانين لحوادث سيارات، فقد انقلبت سيارة الفنانة الأردنية مي سليم أكثر من مرة على الطريق أثناء توجهها من القاهرة لمدينة الإسكندرية لإحياء حفل زفاف، وتعرضت الكاتبة السورية نور شيشكلي لحادث سير مروّع في بيروت، كما واجهت الفنانة المصرية حنان مطاوع حادثاً أدى لتدمير سيارتها بالكامل، وتعرضت الفنانة المصرية لقاء سويدان وابنتها لحادث بسيارتها، وكذلك تعرضت الممثلة السورية تولين البكري إلى حادث سير أدى لإصابتها بكسور في اليد والكتف ورضوض قوية برأسها، وأيضاً تعرضت الفنان المصرية علا غانم لحادث سيارة خطير وكان برفقتها والدتها وابنتاها، وانقلبت سيارة الفنان المصري خالد سليم ولكنه لم يصب بأذى.

وعاش بعض الفنانين ظروفاً صعبة مع الأزمات المرضية التي أصابت أقرب الناس إليهم، فأجرت والدة الفنانة المصرية أيتن عامر جراحة في العمود الفقري بألمانيا حيث رافقتها أيتن وزوجها، وواجه الموسيقار السوري سهيل عرفة والد الفنانة أمل عرفة وعكة صحية أدخلته العناية المشددة، وخضعت والدة الفنانتين أصالة وريم نصري لعملية جراحية تكللت بالنجاح، فيما واجهت والدة الفنانة المصرية ليلى علوي أزمة صحية خطيرة.

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