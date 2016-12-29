مقتل وإصابة 7 عراقيين في انفجار سيارة مفخخة جنوبي بغداد

(أ.ش.أ)

انفجرت سيارة مفخخة، اليوم،جنوبي العاصمة العراقية بغداد، أسفرت عن مقتل وإصابة 7 مدنيين.

وقال الناطق باسم قيادة “عمليات بغداد” العميد سعد معن، في تصريح صحفي، إن اعتداًء إرهابيًا بواسطة سيارة مفخخة من نوع “كيا باص” كانت متوقفة في منطقة “المعالف” في مدينة بغداد تسبب في استشهاد مدني وإصابة 6 آخرين بجراح.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم “داعش” الإرهابي لزعزعة أمن بغداد، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالي 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.