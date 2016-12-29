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وزير الطيران يعقد اجتماعًا مع الوفد الأمني الروسي تمهيدًا لاستئناف الرحلات

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وزير الطيران يعقد اجتماعًا مع الوفد الأمني الروسي تمهيدًا لاستئناف الرحلات وزير الطيران يعقد اجتماعًا مع الوفد الأمني الروسي تمهيدًا لاستئناف الرحلات

وزير الطيران المدنى

صرح مصدر مطلع بوزارة الطيران المدنى، أن شريف فتحي وزير الطيران المدني يعقد جلسة مباحثات مع الوفد الأمني الروسي، والذي تفقد مبني الركاب “٢” الجديد بمطار القاهرة الدولي، وذلك بمقر وزارة الطيران المدني المجاور للمطار، لبحث ما شاهده الوفد الأمني خلال زيارته والتي استمرت يومين تمهيدا لاستئناف الرحلات بين البلدين، وذلك بعد توقفها اكثر من عام عقب سقوط الطائرة الروسية في صحراء العريش نهاية اكتوبر ٢٠١٥.

وأضاف، أن الوزير استقبل الوفد الروسي عقب انتهاء جولتهم بالمطار، وقبل مغادرتهم القاهرة في طريق عودتهم إلي روسيا لتقديم التقرير الأمني، عن ما تم بالقاهرة في إطار استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو في المرحلة الأولي، ثم موسكو والغردقة وشرم الشيخ في المرحلة الثانية.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، قام الوفد الأمنى الروسي، اليوم، ولليوم الثاني علي التوالي بتفقد الإجراءات الأمنية بمبني ٢ الجديد، تمهيدًا لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وأفادت المصادر، أن الوفد تفقد الإجراءات الأمنية المتبعة بالمبنى علي الركاب والحقائب وشحن البضائع، كما تابع إجراءات تأمين الأسوار ومرور الركاب من نقاط تفتيش، كما التقي الوفد مع عدد من المسئولين بوزارة الطيران المدني.

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