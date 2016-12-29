تأجيل محاكمة المتهمين بالإستيلاء على أموال مصابى الثورة لجلسة 30 مارس

كتبت أمنية الموجى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار رأفت المالكى، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 37متهماً يواجهون اتهامات الإستيلاء على أموال المجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء ثورة يناير لجلسة 30 مارس لغياب المتهمين.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات الإستيلاء على أموال المجلس المشار إليه عبر التزوير فى أوراق رسمية حيث اتهمتهم بتزوير محررات رسمية عبارة عن تقارير طبية منسوبة لمستشفيات حكومية واستعملوا تلك المحررات المزورة للإستيلاء على أمول التعويضات المالية المقدمة من المجلس القومى لمصابى الثورة وذوى الشهداء.