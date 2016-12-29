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ضبط عامل مطلوب على ذمة 4 قضايا بقنا

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ضبط عامل مطلوب على ذمة 4 قضايا بقنا ضبط عامل مطلوب على ذمة 4 قضايا بقنا

>قنا – وائل محمد

 

القت الأجهزة الأمنية بقنا، القبض على عامل، مطلوب على ذمة قضية مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية خلال حملة أمنية شنتها قوات الأمن لضبط العناصر الجنائية الصادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من العميد محمد هندى مدير المباحث، ببط "غريب.ج 37 سنة" عامل مقيم ناحية المقارين دائرة مركز قوص ومطلوب على ذمة 4 قضايا ضرب وإطلاق أعيرة نارية وسلاح ، وعثرت أجهزة الأمن بحوزته على بندقية خرطوش.

وبمناقشة المتهم اعترف بحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع، وأقر بالقضايا المطلوب فيها وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

 


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