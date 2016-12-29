الوفد الأمنى الروسى يتفقد الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة لليوم الثانى

تفقد الوفد الأمنى الروسى اليوم، الخميس، ولليوم الثانى على التوالى بتفقد الإجراءات الأمنية بمبنى 2 بمطار القاهرة الدولى تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، من مطار القاهرة الدولى كمرحلة أولى لشركتى مصر للطيران وأيرفلوت الروسية.

وأفادت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولى بإن الوفد تفقد الإجراءات الأمنية المتبعة بالمبنى رقم 2 بمطار القاهرة الدولى على الركاب والحقائب وشحن البضائع، كما تابع إجراءات شركة فالكون للأمن المسند إليها التفتيش بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة، بحيث تقوم بالتفتيش فى البوابات الأولى تحت إشراف الشرطة، وتأمين الأسوار ومرور الركاب من نقاط تفتيش، كما التقى الوفد عددا من المسئولين بوزارة الطيران المدنى.

وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يقدم الوفد تقريرا لوزير النقل الروسى، بملاحظاتهم عن الإجراءات الأمنية المتبعة، عقب انتهاء الجولات التفتيشية لخبراء الأمن الروس.

يشار إلى أن زيارة فريق التفتيش الروسى اقتصرت فقط على مبنى رقم “2″ الجديد بمطار القاهرة، بحيث تكون الخطوة الأولى لعودة رحلات مصر للطيران لموسكو و”الإيرفلوت” إلى القاهرة، يتبعها الرحلات السياحية الروسية للغردقة وشرم الشيخ.