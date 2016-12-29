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البورصة المصرية تربح 321 مليون جنيه فى آخر جلساتها خلال 2016

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البورصة المصرية تربح 321 مليون جنيه فى آخر جلساتها خلال 2016 البورصة المصرية تربح 321 مليون جنيه فى آخر جلساتها خلال 2016

البورصة – أرشيفية

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 321 مليون جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع وآخر جلساتها عام 2016، ليغلق عند مستوى 601,594 مليار جنيه.

وتباينت مؤشرات البورصة، بختام التعاملات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 12344 نقطة، فيما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1924 نقطة، بينما صعد مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 12336 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 463 نقطة، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1096 نقطة.

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