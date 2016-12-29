تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال مصابى الثورة لجلسة 30 مارس المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار رأفت المالكى، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 37 متهمًا بـ “الاستيلاء على أموال المجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء ثورة يناير، لجلسة 30 مارس المقبل، لعدم حضور دفاع المتهمين.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين بالاستيلاء على أموال المجلس المشار إليه عبر التزوير فى أوراق رسمية، حيث اتهمتهم بتزوير محررات رسمية عبارة عن تقارير طبية منسوبة لمستشفيات حكومية، واستعملوا تلك المحررات المزورة للاستيلاء على أمول التعويضات المالية المقدمة من المجلس القومى لمصابى الثورة وذوى الشهداء.