أخبار عاجلة

عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط -
النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق -
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ -
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال مصابى الثورة لجلسة 30 مارس المقبل

Google+ Print
تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال مصابى الثورة لجلسة 30 مارس المقبل تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال مصابى الثورة لجلسة 30 مارس المقبل

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار رأفت المالكى، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 37 متهمًا بـ “الاستيلاء على أموال المجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء ثورة يناير، لجلسة 30 مارس المقبل، لعدم حضور دفاع المتهمين.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين بالاستيلاء على أموال المجلس المشار إليه عبر التزوير فى أوراق رسمية، حيث اتهمتهم بتزوير محررات رسمية عبارة عن تقارير طبية منسوبة لمستشفيات حكومية، واستعملوا تلك المحررات المزورة للاستيلاء على أمول التعويضات المالية المقدمة من المجلس القومى لمصابى الثورة وذوى الشهداء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا