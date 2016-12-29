بتوجيهات محمد بن زايد.. تمديد مهرجان الشيخ زايد التراثي لمدة ثلاثة أسابيع

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي2016 المقام بمنطقة الوثبة في أبوظبي عن تمديد فعاليات المهرجان لمدة ثلاثة أسابيع إضافية نظرا للنجاح اللافت والإقبال الجماهيري الذي حظي به المهرجان هذا العام.

ولقيت فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 2016 الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة "حفظه الله" ، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والتي انطلقت في الأول من ديسمبر الماضي حتى الأول من يناير 2017 في منطقة الوثبة بأبوظبي تحت شعار "أرض الإمارات ملتقى الحضارات" إقبالا جماهيريا متزايدا من جميع شرائح المجتمع والزوار نظرا لكونه أكبر تظاهرة تراثية تتنوع فيها الفعاليات والبرامج التراثية الأصيلة والتي تعكس ثراء الموروث الإماراتي وما يزخر به من غنى وتنوع وعراقة إضافة إلى مشاركة 18 دولة تعرض من خلال اجنحتها في أرض المهرجان مختلف جوانب تراثها من المأكولات بطريقة الطبخ الحي التفاعلي والمنتوجات والأزياء والحرف التقليدية التراثية، وكذلك العروض والأهازيج الفلكلورية.

كما أولى المهرجان هذا العام اهتماما كبيرا وخاصا بالأطفال والأجيال الناشئة، حيث تم التعاقد مع شركة عالمية كبرى لإقامة مدينة الألعاب الترفيهية للأطفال، إضافة إلى قرية تراثية لقناة ماجد للأطفال.

وبهذه المناسبة قال حميد سعيد النيادي نائب رئيس اللجنة العليا لمهرجان الشيخ زايد التراثي إن مهرجان زايد التراثي 2016 لم يكن ليصل إلى هذا النجاح والنتائج الإيجابية لولا الاهتمام والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

كما توجه بالشكر والتقدير إلى معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي 2016 على دعمه ومتابعته الحثيثة للمهرجان.

وأكد النيادي أن جهود فريق عمل المهرجان ستتواصل بمزيد من التفاني والاجتهاد حتى آخر يوم من المهرجان ليعيش زواره من شتى الفئات في أجواء من السعادة والبهجة والترفيه ممزوجة بالمعرفة والثقافة التراثية العالمية.