أخبار عاجلة

عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط -
النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق -
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ -
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الإمارات ترحب بمقترحات وزير الخارجية الأميركي لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

Google+ Print
الإمارات ترحب بمقترحات وزير الخارجية الأميركي لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الإمارات ترحب بمقترحات وزير الخارجية الأميركي لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

رحبت دولة الامارات بكلمة جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية التي تناولت مقترحات حول حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ووصفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي هذه المقترحات بأنها إيجابية وتتسق مع مبادرة السلام العربية وغالبية قرارات الشرعية الدولية وتشكل الإطار المناسب للوصول إلى حل نهائي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

وطالبت الوزارة الأطراف المعنية، السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية، بالتعامل الجاد والبناء مع المقترحات الواردة في كلمة وزير الخارجية الأميركي لما سيكون في ذلك من انعكاسات ايجابية على الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي بشكل خاص وأمن واستقرار المنطقة بشكل عام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية