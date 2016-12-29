الإمارات ترحب بمقترحات وزير الخارجية الأميركي لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

رحبت دولة الامارات بكلمة جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية التي تناولت مقترحات حول حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ووصفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي هذه المقترحات بأنها إيجابية وتتسق مع مبادرة السلام العربية وغالبية قرارات الشرعية الدولية وتشكل الإطار المناسب للوصول إلى حل نهائي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

وطالبت الوزارة الأطراف المعنية، السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية، بالتعامل الجاد والبناء مع المقترحات الواردة في كلمة وزير الخارجية الأميركي لما سيكون في ذلك من انعكاسات ايجابية على الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي بشكل خاص وأمن واستقرار المنطقة بشكل عام.