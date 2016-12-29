مصادر: عائلة «اللبان» تفاوض طارق العوضي للدفاع عنه في قضية الرشوة

علمت وكالة أنباء ONA، من مصادر خاصة أن عائلة جمال اللبان مدير مشتريات مجلس الدولة، المتهم في قضية رشوة قدرها 150 مليون جنيه، تفاوض المحامي طارق العوضي للدفاع عن المتهم.

وفي محاولة للتواصل مع المحامي طارق العوضي، لتحديد موقفه من القضية، وإن كان سيتولى الدفاع عن المتهم “اللبان” لم يجب، وتعذر معرفة ما إذا كان سيتولى القضية ام لا.

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية القت القبض على جمال الدين اللبان مدير مشروعات بمجلس الدولة، لتقاضيه رشوة بلغت 150 مليون جنيه “مختلفة العملات” فيما أكد مجلس الدولة أن المتهم لا ينتمي للهيئة القضائية للمجلس، لكنه يعمل إداريًا.