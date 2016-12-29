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«اﻷسرة» تقضى بخلع إبراهيم سعيد وتلزمه بدفع 6000 جنيه نفقة لنجله

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«اﻷسرة» تقضى بخلع إبراهيم سعيد وتلزمه بدفع 6000 جنيه نفقة لنجله «اﻷسرة» تقضى بخلع إبراهيم سعيد وتلزمه بدفع 6000 جنيه نفقة لنجله

ابراهيم سعيد

قضت محكمة أسرة المعادى، اليوم، بتطليق “ابتسام كامل” الشهيرة بـ”شهد عبدالله” من زوجها إبراهيم سعيد ﻻعب الأهلى والزمالك السابق، طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وردها لمقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج، كما ألزمته بدفع مبلغ 6 آلاف كنفقة شهرية ﻻبنه آدم.

والجدير بالذكر، أن زوجة لاعب الأهلى والزمالك السابق قد تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى لتطليقها منه طلقة بائنة خلعًا، مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المادية والشرعية، ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج بعد زواجه عرفيا من سيدة مغربية.

كما أقامت زوجة “سعيد” 3 دعاوى قضائية أخرى “نفقة صغير” لأبنها آدم، وإثبات حضانة مصروفات مدرسية، فى المقابل اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية، وتهديده بالقتل وأخيرًا بارتكاب الزنا نشر على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” صورًا لها مع أحد الأشخاص وأقام ضدها.

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