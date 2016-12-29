«الكنيسة الكاثوليكية»: «السيسى» التزم بإعادة بناء الكنائس ونرفض التدخل الخارجى

كتب – مينا وجيه السمرجى

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية، عن رفضها لأي تدخل أجنبي في شئون مصر الداخلية، فى بيان نشرته، اليوم، بعد طرح الكونجرس الأمريكى لمشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية بمصر.

وذكر البيان، “أن الرئيس السيسي والحكومة المصرية التزمت بإعادة بناء وترميم الكنائس التى تعرضت إلى اعتداءات، و بالفعل قامت الحكومة المصرية بواجبها الكامل فى إصلاح وترميم معظم الكنائس”.

والجدير بالذكر أن النائب الجمهورى David Alan Trot، طرح مشروع قانون “المسائلة المتعلق بالكنائس القبطية” بشأن متابعة جهود الحكومة المصرية فى ترميم الكنائس والمنشأت المسيحية.