وقف دعوى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن عاصم عبدالماجد لمدة شهر

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الخميس وقف الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، ضد عاصم عبد الماجد وثروت أبو نافع، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عنهما؛ لخيانتهما الدولة المصرية وانتمائهما لقطر، والتحريض ضد الجيش والشرطة لمدة شهر.

وعقدت جلسة اليوم، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد عايد.

وكان سمير صبري المحامي أقام الدعوى القضائية رقم ٢٣٦٢٤/١٧٠٦ لسنة ٦٨، طالب فيها بإسقاط الجنسية عنهما، واتهمهما فيها بالتحريض ضد الجيش المصري من خلال اللقاءات المذاعة على قناة الجزيرة، التي اتهما خلالها الجيش المصري بقتل شعبه، ووصفا الجيش الإسرائيلي بأنه أفضل من الجيش المصري.

ودعيا على إثر هذا إلى ضرورة التدخل الأجنبي في مصر، في دعوة تحريض، كما دعيا مسلمي العالم إلى الجهاد في مصر ضد المؤسستين العسكرية والشرطية.