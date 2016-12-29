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الحكم فى دعوى تطالب بحجب “فيس بوك” 22 يناير المقبل

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الحكم فى دعوى تطالب بحجب “فيس بوك” 22 يناير المقبل الحكم فى دعوى تطالب بحجب “فيس بوك” 22 يناير المقبل

فيسبوك

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد، اليوم، امد أجل الحكم في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، والتى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بحجب موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” عن البلاد إلى جلسة ٢٢ يناير المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٩٧٩٨ لسنة ٦٨ ق، كلا من رئيس الجمهورية وآخرين بصفتهم، وطالبت الدعوى باتخاذ ما يلزم من حجبه وكافة تطبيقاته على المحمول “لما يشكله من مخاطر داهمة على الأمن القومى والسلم الاجتماعى” على حد وصف الدعوى.

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