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«عازر»: الأقباط لم ولن يقبلوا بمناقشة أوضاعهم خارج مصر

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«عازر»: الأقباط لم ولن يقبلوا بمناقشة أوضاعهم خارج مصر «عازر»: الأقباط لم ولن يقبلوا بمناقشة أوضاعهم خارج مصر

مارجريت عازر

 

استنكرت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، موقف الكونجرس الأمريكى وتدخله فى الشئون الداخلية المصرية ومحاولة الوقيعة بين أبناء الشعب المصرى وتقليب الرأى العام بأمور ليست فى موضعها ولا محلها على الإطلاق.

وانتقدت عازر فى تصريحات صحفية، اليوم، موقف الكونجرس السلبى تجاه الأحداث الإرهابية، وعدم إدانة ما حدث من أفعال إرهابية من قبل جماعات متطرفة، حيث كان يجب عليه الإعلان عن وجود جماعات إرهابية تخرب فى الوطن والأوطان.

وشددت عضو مجلس النواب، على أن الأقباط لم ولن يقبلوا أن تناقش أوضاعهم خارج ، وإذا كان لهم مشكلات يتم مناقشتها داخل مصر مع المصرية ونظامها لوجود تفاهم بين الكنيسة والدولة، وليس للكونجرس دخل بها، مؤكدة رفضها التام للتدخلات الخارجية فى الشئون المصرية.

وأوضحت أن الحكومة المصرية تعمل الآن فى ترميم الكنائس بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتى قامت بترميمها وإعادتها لطبيعتها، وهناك تعليمات بسرعة الانتهاء من ترميم الكنائس التى مازالت بها أعمال ترميم.

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