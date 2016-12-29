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وزير الثقافة يفتتح مبادرة “مصر المواجهة” الأثنين المقبل

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وزير الثقافة يفتتح مبادرة “مصر المواجهة” الأثنين المقبل وزير الثقافة يفتتح مبادرة “مصر المواجهة” الأثنين المقبل

يفتتح وزير الثقافه الكاتب الصحفى حلمى النمنم والمخرج خالد جلال “رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافى”،فعاليات مبادرة “ المواجهه” بالمسرح القومى فى السابعه مساء الاثنين المقبل 4يناير.
> ويتضمن برنامج المبادره ندوه حول قضايا الارهاب والتطرف،يشارك بها من الحضورد سعد الدين الهلالى “أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر”، نيافة الأنبا رافائيل “أسقف عام لكنائس وسط القاهرة “، نيافة الأنبا إرميا “الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي “،والدكتور وسيم السيسى.
> كما يعرض فيلم “49 شهيد “إخراج جوزيف نبيل،تصوير السيد عبدالقادر،وتصميم شعار للفنان مصطفى عوض.

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