كريستي كالسون رومانو تنجب طفلتها الأولى

أنجبت النجمة العالمية الشهيرة كريستي كالسون رومانو Christy Carlson Romano طفلتها الأولى من زوجها النجم الأمريكي بريندان روني Brendan Rooney ، في إحدى مستشفيات مدينة لوس أنجلوس ليلة الميلاد.

وأطلق الثنائي اسم إيزابيلا فيكتوريا روني Isabella Victoria Rooney على مولودتهما الجديدة التي كان وزنها 3.2 كيلو غرام عند الولادة.

وقالت كريستي البالغة من العمر 32 عاماً : "سعادتنا لا توصف، إيزابيلا أعظم شيء حدث لنا، ونحن ممتنون حقاً لجميع أولئك الذين قدموا لنا الدعم خلال هذا الوقت المميز".

وكانت كريستي قد أعلنت عن حملها في شهر حزيران/يونيو المنصرم، حيث ذكرت أنها ستنجب في عيد الميلاد، الوقت الأحب إلى قلبها في السنة.

يذكر أن كريستي كالسون رومانو التقت ببريندان في شباط/فبراير عام 2011 وأعلنا خطوبتهما نهاية العام، ليتزوجا ليلة رأس السنة عام 2013.





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