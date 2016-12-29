الداخلية: إغلاق بوابات استاد بتروسبورت 6 مساء قبل قمة الأهلى والزمالك

كتب محمود عبد الراضى

صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بأنه سيتم غلق بوابات ستاد بتروسبورت الذى يشهد لقاء القمة المرتقب بين قطبى الكرة المصرية "الزمالك والأهلى" نهائياً فى تمام الساعة السادسة مساءً، ولن يسمح بدخول أحد بعد ذلك التوقيت.

وأضاف المصدر، أنه لن يسمح بتواجد أى من الأشخاص بخلاف الخدمات الأمنية بمحيط الاستاد والطرق المؤدية إليه، ويتم مراقبة محيط الاستاد وجميع مداخله ومخارجه والطرقات الداخلية والمدرجات بكاميرات عالية الجودة لرصد أى مخالفات.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع التعاون معها فى الخروج بالمباراة بالصورة اللائقة بسمعة الرياضة المصرية، والحفاظ على سلامة المنشآت الرياضية، تنفيذاً لتعليمات وضوابط إقامة المباراة.