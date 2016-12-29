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الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 12

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الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 12 الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 12

>كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدًا الجمعة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية الغربية والمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، ودرجات الحرارة تكون أقل من معدلاتها، حيث يسود طقس شتوى شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية بارد على السواحل الشمالية الشرية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد معتدل جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين المتر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط تكون شمالية غربية فى البحر الأحمر تكون جنوبية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 12 16

الإسكندرية 8 14

مطروح 7 13

بورسعيد 9 17

دمياط 9 17

بلطيم 8 15

الإسماعيلية 8 17

السويس 7 16

العريش 4 19

نخل صفر 15

طابا 3 16

الطور 7 19

مرسى علم 11 20

الغردقة 10 20

شرم الشيخ 10 21

رفح 4 18

كاترين صفر 8

سيوة 8 13

المنيا 8 17

الفيوم 8 17

رأس سدر 7 17

أبوسمبل 9 20

وسط الدلتا 11 16

أسيوط 5 18

سوهاج 5 18

الأقصر 6 20

أسوان 7 20

شلاتين 14 22

حلايب 16 20

الوادى الجديد 4 19

قنا 5 19

نويبع 12 19

السلوم 6 13

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 32

المدينة 14 29

الرياض 11 23

المنامة 18 23

أبوظبى 18 26

الدوحة 18 26

الكويت 10 20

دمشق 4 12

بيروت 13 17

عمان 13 10

القدس 5 11

غزة 10 18

بغداد 7 16

مسقط 23 28

صنعاء 3 24

الخرطوم 16 31

طرابلس 9 18

تونس 8 17

الجزائر 8 16

الرباط 6 19

نواكشوط 19 32

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -6 2

اسطنبول 2 5

اسلام اباد 7 25

نيودلهى 10 24

جاكرتا 25 31

بكين -11 2

كوالامبور 24 32

طوكيو 2 11

أثينا 3 7

روما -2 11

باريس -3 6

مدريد -2 13

برلين -3 6

لندن 1 6

مونتريال -3 -1

موسكو -7 -3

نيويورك 1 6

واشنطن 4 7

 


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