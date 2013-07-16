أبو زيد التصادمي.. يفتح ملف الأولتراس ويعين المعلم رئيسا للأهلي؟

شخصية طاهر أبو زيد تنعكس في طريقة تنفيذه للركلات الحرة.. دائما ما يسدد بقوة، فإما أن تسكن الكرة الشباك مباشرة أو على الأقل ترتد من حارس المرمى ليتابعها رفيق لمارادونا النيل.

هذه القوة دائما ما وقفت في صف طاهر أبو زيد حين كان لاعبا، وساهمت في حصوله على لقب الدوري 7 مرات وأبطال إفريقيا مرتين وأبطال الكؤوس الإفريقية 3 مرات.

فاز بفضل قوة تصويباته وقدمه اليسرى بكأس أمم إفريقيا في 1986، وشارك مصر في كأس العالم 1990.

ثم باتت تلك القوة سببا رئيسيا في دخوله صراعات مع جهات عدة، ووقفت ضده وهو مرشح في أكثر من معركة انتخابية، سياسية حين أخفق في الوصول لمقعد برلماني وهو يمثل حزب الوفد، ورياضية برسوبه بفارق كبير من الأصوات في انتخابات نائب رئيس اتحاد الكرة، أمام أحمد شوبير.

والآن طاهر أبو زيد يدخل بوابة وزارة الرياضة بالقوة نفسها.. وبالتأكيد ستكون هناك تبعات كبيرة منتظرة لقرار تولي مارادونا النيل المنصب خلفا للعامري فاروق، المستقيل من الحكومة السابقة لمصر.

بند الـ8 سنوات

كان طاهر أبو زيد من أشد المؤيدين لبند الثماني سنوات المتواجد في لائحة حسن صقر وتبناها العامري فاروق من بعده.

لكن اللائحة نفسها خلقت أزمة كبيرة بسبب اعتراضات الأهلي والزمالك عليها، ولجوء الكبار إلى اللجنة الأوليمبية التي اعتبرتها تدخلا حكوميا في الرياضة.

هذا الملف المتشابك يأتي على رأس أولويات طاهر أبو زيد في ظل انتهاء الفترة الرسمية لمجلس إدارات الأهلي والزمالك.

أبو زيد في تصريحات نسبت إليه عقب إعلانه قبول المنصب قال إنه سيحرص على موافقة 70% من الأندية على اللائحة لٌإقرارها.

لو تم إقرار اللائحة وظل أبو زيد متمسكا بموقفه من بند الثماني سنوات وهو الأقرب للمنطق، سيعني ذلك أن إبراهيم المعلم بات على بعد خطوة إجرائية فقط لتولي منصب رئيس النادي الأهلي.

المعلم وطاهر أبو زيد كانا يتنافسان على مقعد رئاسة الأهلي ومعهما مختار حسين.. والأخير يدخل الانتخابات تلو الأخرى بلا نتائج إيجابية.

وبابتعاد أبو زيد للوزارة، وعدم فتح الطريق أمام حسن حمدي أو محمود الخطيب بسبب بند الثماني سنوات، يصبح المنصب للمعلم.

الفساد

دائما ما ردد العامري فاروق أنه يحارب الفساد في وزارة مليئة بالثغرات والأزمات، وزارة بها رياضات مسؤولة من لجان أوليمبية تمنع التدخل الحكومي، مع أن تلك اللجان شكلت في عهد به تفشي فساد خلق دائرة مفرغة، لجان ينتخبها أعضاء منها ولا سبيل للحكومة للسيطرة عليها.

الجماهير

هو الملف الأكثر تعقيدا، لأنه في النهاية يشهد صداما غير سياسي، بل مع شباب يتحركون بخطوات قوية واثقة.

الصدام ومنهج القوة المعروف عن أبو زيد هنا قد يتجه نحو سبيل من اثنين.. إما مساندة الأولتراس أو الوقوف ضده.

مطالب شباب الأولتراس باتت أكثر وضوحا مما سبق، العودة إلى المدرجات.

لهذا على الوزير أن يجد السبل السليمة لعلاج الأزمة.. وربما الملف هنا يشمل فعل ما تأخر فيه العامري فاروق من إنتاج قانون لمواجهة شغب الملاعب والفصل بين الجماهير والعناصر الأمنية وحماية أرواح الحضور في المدرجات.

التحدي الأخير أمام طاهر أبو زيد لا يعتمد عليه بشكل أساسي، وهو إعادة النشاط الكروي للحياة بعدما تم إلغاء الموسم الجاري من الدوري الممتاز بسبب التوتر الأمني في مصر.

ويرى حسن المستكاوي الصحفي الرياضي المرموق أن إلغاء الدوري هذا الموسم يمثل فرصة سحرية لمسؤولي الرياضة في مصر.

ويوضح المستكاوي في حديث لقناة أون تي في "أمامنا فرصة لعلاج أزمات الملاعب، تداخل عقود الرعاية، تطوير المنظومة وعلاج ثغراتها في الفترة التي لا تلعب فيها كرة القدم".

ويتم "حين كان الدوري يلعب، كانوا يقولون لنا لا وقت لصيانة الملاعب ولا فرصة لمراجعة لوائح حقوق البث.. الآن لا كرة تلعب والفرصة مواتية، فهل نستغلها؟".