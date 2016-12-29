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محاضرة الخامسة إلا ربع تحسم تشكيل الزمالك الأساسى أمام الأهلي

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محاضرة الخامسة إلا ربع تحسم تشكيل الزمالك الأساسى أمام الأهلي محاضرة الخامسة إلا ربع تحسم تشكيل الزمالك الأساسى أمام الأهلي

>كتب عمرو جاب الله

يعقد الجهاز الفنى للزمالك، محاضرة فنية فى تمام الساعة الخامسة إلا ربع، فى فندق الإقامة بالتجمع الخامس، استعداداً لمواجهة الأهلى، المقرر لها مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

 

من المقرر أن يعلن الجهاز الفنى للزمالك، التشكيل الرسمى للفريق مع توزيع الأدوار الأخيرة للاعبين داخل الملعب سواء على مستوى الدفاع أو الهجوم على أن يتوجه بعدها الفريق إلى ملعب المباراة فى تمام الساعة الخامسة والنصف حيث تعد المسافة بين فندق الإقامة والملعب لا تتجاوز الـ15 دقيقة.


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