مباراة القمة.. هل ينتهى "تار" باسم مرسى وسعد سمير برعاية "بابا نويل"؟

كتبت لبنى عبد الله

فى ليلة استثنائية بشوارع وميادين مصر، تخلو خلالها من المارة، وقبل ليلة رأس السنة بيوم واحد، ينتظر عشاق الأهلى والزمالك المباراة المرتقبة بين الأحمر والأبيض والمقرر لها السابعة مساء فى ختام مواجهات الدور الاول للدورى على إستاد بتروسبورت.

وينتظر منتخب مصر بقيادة الارجنتينى هيكتور كوبر الذى يتطلع لبدء مشواره بمنافسات كأس الأمم الأفريقية بالجابون الشهر المقبل، هدية «بابا نويل» من نجوم الفريقين سواء فى المعسكر الأحمر والأبيض بالخروج باللقاء بصورة متميزة تحمل ندية وإثارة ومتعة كروية بعيداً عن المشاحنات والبغضاء لاسيما أن الجهاز الفنى للفراعنة سيشاهد مباراة الليلة من المدرجات.

ويأمل كوبر ورفاقه فى أن تنتهى المباراة دون خلافات تزيد من حدة الفجوة بين الناديين اللذان يضمان قوام منتخب مصر قبل السفر للجابون وعلى رأسها إنهاء زوبعة الثنائى باسم مرسى مهاجم الزمالك وسعد سمير مدافع الاهلى س وإجراء الصلح المنتظر بينهم خلال لقاء القمة واحتفالات الكريسماس.

وكان سعد سمير فد خضع لخياطة "5 غرز" أسفل عينه، بعد التحامه مع باسم مرسي، مهاجم الزمالك، فى المباراة الأخيرة بين الأهلى والزمالك والتى حسمها الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد فى نهائى كأس مصر.

وبعد اللقاء اتجه سعد سمير إلى أحد الأطباء المتخصصة فى العيون للاطمئنان على سلامة نظره وعدم تعرضه لأى مضاعفات.

كانت الدقيقة 8 من المباراة قد شهدت كرة مشتركة بين الثنائى باسم مرسى وسعد سمير يقوم مهاجم الزمالك بضرب مدافع الأهلى بالكوع بالقرب من عينه اليمنى ليسقط سمير ويبدأ نزيف الدماء من مكان الإصابة.

الكاميرا التقطت حواراً بين باسم مرسى وسعد سمير قبل الإصابة بدقائق قليلة وأظهرت استياء باسم مرسى الذى بدا متعمداً فى ضرب مدافع الأهلى بعدها.

الحكم تغاضى عن طرد باسم مرسى لتعمده الضرب بدون كرة واكتفى بإنذاره لينجح بعد ذلك مهاجم الزمالك فى تسجيل هدفين أحدهما من ركلة جزاء.

ونشر باسم مرسي، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، كلمات يعتذر بها لسعد سمير، عن الضربة «غير المقصودة»، على حدّ تعبيره وحاول باسم مرسى الاتصال بمدافع الأهلى أكثر من مرة للاعتذار له، إلا أن سعد سمير رفض الرد على اتصالاته.

وقال «مرسى» معلقًا بعد نشره لصورة تجمعهما معًا: «ألف سلامة عليك يا سعد وإنت أكيد عارف إن والله ما كنت أقصد، إنت عارف غلاوتك عندى قد إيه وإنك أخويا وصاحبى».

واتهم الأهلاوية «مرسى» بتعمّد إصابة سعد سمير ووصفوها بالمؤامرة من جانب مهاجم الزمالك لمنع الأهلى من تحقيق الفوز باللقب.