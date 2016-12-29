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التموين: قريباً تخفيضات على بعض السلع الأساسية

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التموين: قريباً تخفيضات على بعض السلع الأساسية التموين: قريباً تخفيضات على بعض السلع الأساسية

حالة من الغضب و السخط يعيشها الكثير من المواطنين في بسبب ارتفاع العديد من السلع و المنتجات الأساسية، بما فيها بعض الأطعمة و الخضروات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السكر، الأرز، الزيت، المكرونة، الشاي، و عدد آخر من السلع التي يحتاج إليها الجمهور.

في هذا السياق كشفت وزارة و التجارة الداخلية عن مجموعة من المفاجآت التي من المقرر أن يشعر بها المواطن البسيط خلال الفترة القليلة المقبلة، بما يخص انخفاض أسعار عدد من السلع الإستراتيجية و الهامة.

هذا و قد أكدت بعض المصادر داخل وزارة التموين لصحيفة الأهرام ، أن الوزارة بالتعاون من القوات المسلحة، تستعد حالياً لمفاجآت سارة للمواطن البسيط، و أنه سوف يكون هناك انخفاضاً ملحوظاً في بعض السلع الأساسية.

هذا و سوف يعقد وزير التموين محمد علي مصيلحي مؤتمراً صحفياً في مقر الوزارة أو في مقر مجلس الوزراء، و من المقرر أن يتم عقده غد أو بعد غد.

و قد أشار المصدر أنه من المتوقع أن تشمل الأسعار انخفاض يصل إلى 30 %، و قد أكد المصدر أن تلك التخفيضات ستكون على عدد كبير من السلع منها الدواجن، العدس، الفول، و عدد آخر من السلع الأساسية.

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