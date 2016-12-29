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أسوان يعسكر 48 ساعة بطنطا استعدادا لمواجهة كأس مصر

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أسوان يعسكر 48 ساعة بطنطا استعدادا لمواجهة كأس مصر أسوان يعسكر 48 ساعة بطنطا استعدادا لمواجهة كأس مصر

قرر الجهاز الفنى لنادى أسوان بقيادة محمد عامر الدخول فى معسكر مغلق بمدينة طنطا لمدة 48 ساعة، استعدادا لمواجهة طنطا المرتقبة فى دور الـ32 من بطولة كأس المقرر لها الاثنين المقبل.

ويخوض نادى أسوان معسكرا مغلقا يومى السبت والأحد بمدينة طنطا فى ظل رغبة الجهاز الفنى فى إراحة اللاعبين من عناء السفر، وكذلك خوض تدريب على ملعب المباراة بطنطا.

 

ورفض الجهاز الفنى لأسوان عودة الفريق لمحافظة أسوان بعد الخسارة من دجلة بثنائية نظيفة، وقرر الاستمرار بالقاهرة يومى الخميس والجمعة على أن تغادر بعثة الفريق لطنطا للدخول فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة قبل المباراة .

 

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مصر 365

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