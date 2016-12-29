مجدى عبد الغنى: الأختام وراء أزمة دعوات قمة الزمالك والأهلي

كتب محمد مراد

كشف مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة، أن الأختام وراء أزمة الدعوات المخصصة للإعلاميين خلال قمة الزمالك والأهلى المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 وذلك بعد ختمها من أكثر من جهة سواء الداخلية أو وزارة الرياضة والمالية.

كان الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد حصل على موافقة بحضور 600 فرد فى قمة الزمالك والأهلى إلى جانب 130 صحفيا وإعلاميا.

تابع عبد الغنى فى تصريحات إعلامية أن حضور 600 فرد فى القمة رقم بسيط وأتمنى من الجميع عدم إشعال الأمر خاصة أن الملاعب كانت تستضيف الآلاف من الجماهير وتواجد 600 فرد فى مباراة القمة أمر عادى.