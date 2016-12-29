ريشة وطارق أبو الليل مترجمان للتشيكى ستراكا بالإسماعيلية

كتب سليمان النقر و نانسى القاضى

كلف مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان الثنائى محمد محسن أبو جريشة «ريشة» وطارق أبو الليل المدير الإدارى بمهمة الترجمة للتشيكى فرانز ستراكا المدير الفنى الجديد للدراويش.

ومن المقرر أن يقوم ريشة بمهمة الترجمة لستراكا خلال التدريبات وتوجيه التعليمات الفنية للاعبين، بينما يقوم أبو الليل بمهمة مرافقة المدرب فى المؤتمرات الصحفية والحوارات التى يجريها.

كان الإسماعيلى قد تعاقد مع التشيكى فرانز ستراكا لقيادة الفريق مستقبلا خلفا لأشرف خضر المدير الفنى الحالى، حيث يقود خضر لقاء الاتحاد السكندرى غدا كآخر لقاء له كمدير فنى للإسماعيلى.