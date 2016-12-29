أخبار عاجلة

عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط -
النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق -
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ -
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السعودية تدعو إيران مجددًا لاجتماع لبحث ترتيبات الحج

Google+ Print
السعودية تدعو إيران مجددًا لاجتماع لبحث ترتيبات الحج السعودية تدعو إيران مجددًا لاجتماع لبحث ترتيبات الحج

>كتبت إسراء أحمد فؤاد

أعلن الدكتور محمد بنتن، وزير الحج والعمرة، توجيه الدعوة إلى وفد شئون حجاج إيران للمشاركة ف اللقاءات المجدولة مع رؤساء وفود مكاتب شئون الحج، بهدف ترتيب أوضاع قدوم الحجاج الإيرانيين، وما سيقدم لهم من خدمات وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط.

وكانت السلطات الإيرانية رفضت العام الماضى السماح لمواطنيها بأداء فريضة الحج، رافضة التقيد بالأنظمة التى أقرتها السلطات

ومن المتوقع، أن يعقد اللقاء مع وفد شئون الحج الإيرانى فى نهاية شهر يناير المقبل، حيث ستبدأ وزارة الحج سلسلة من اللقاءات مع وفود شئون حجاج الدول مطلع السنة الميلادية الجديدة.

وشددت السعودية على أنها تجدد ترحيبها فى كل عام بجميع الحجاج والمعتمرين دون النظر إلى جنسياتهم أو انتماءاتهم المذهبية، وفق الضوابط والاتفاقات المرعية.

وفى الوقت الذى شهد فيه موسم حج العام الماضى استقبال حجاج من أكثر من 160 جنسية من مختلف دول العالم، بعد توقيع وزارة الحج والعمرة محاضر اتفاقية حج مع أكثر من 75 دولة من دول العالم العربى والإسلامى، وكذلك دول الأقليات الإسلامية؛ أعلنت الحكومة الإيرانية فى 29 مايو 2016 رسميًا منع حجاجها فى الداخل من أداء فريضة الحج.

وفى الوقت الذى منعت فيه الحكومة الإيرانية حجاجها من أداء فريضة الحج فى الموسم الماضي، رحبت السعودية بالحجاج الإيرانيين الذين وصلوا لأداء النسك وبأعداد كبيرة من الدول الأوروبية وأميركا وأستراليا، وغيرها من دول العالم.

يشار إلى أن السلطات السعودية المختصة قدمت الكثير من الخيارات التى تضمن للإيرانيين أداء نسكهم فى الموسم الماضى، حيث اشتملت الحلول التى قدمتها وزارة الحج والعمرة على إمكانية إصدار التأشيرات بشكل إلكترونى من داخل إيران، فضلاً عن الموافقة على طلب الوفد الإيرانى السماح لهم بتمثيل دبلوماسى عبر السفارة السويسرية لرعاية مصالح حجاجهم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي