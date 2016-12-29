السعودية تدعو إيران مجددًا لاجتماع لبحث ترتيبات الحج

كتبت إسراء أحمد فؤاد

أعلن الدكتور محمد بنتن، وزير الحج والعمرة، توجيه الدعوة إلى وفد شئون حجاج إيران للمشاركة ف اللقاءات المجدولة مع رؤساء وفود مكاتب شئون الحج، بهدف ترتيب أوضاع قدوم الحجاج الإيرانيين، وما سيقدم لهم من خدمات وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط.

وكانت السلطات الإيرانية رفضت العام الماضى السماح لمواطنيها بأداء فريضة الحج، رافضة التقيد بالأنظمة التى أقرتها السلطات السعودية.

ومن المتوقع، أن يعقد اللقاء مع وفد شئون الحج الإيرانى فى نهاية شهر يناير المقبل، حيث ستبدأ وزارة الحج سلسلة من اللقاءات مع وفود شئون حجاج الدول مطلع السنة الميلادية الجديدة.

وشددت الحكومة السعودية على أنها تجدد ترحيبها فى كل عام بجميع الحجاج والمعتمرين دون النظر إلى جنسياتهم أو انتماءاتهم المذهبية، وفق الضوابط والاتفاقات المرعية.

وفى الوقت الذى شهد فيه موسم حج العام الماضى استقبال حجاج من أكثر من 160 جنسية من مختلف دول العالم، بعد توقيع وزارة الحج والعمرة محاضر اتفاقية حج مع أكثر من 75 دولة من دول العالم العربى والإسلامى، وكذلك دول الأقليات الإسلامية؛ أعلنت الحكومة الإيرانية فى 29 مايو 2016 رسميًا منع حجاجها فى الداخل من أداء فريضة الحج.

وفى الوقت الذى منعت فيه الحكومة الإيرانية حجاجها من أداء فريضة الحج فى الموسم الماضي، رحبت السعودية بالحجاج الإيرانيين الذين وصلوا لأداء النسك وبأعداد كبيرة من الدول الأوروبية وأميركا وأستراليا، وغيرها من دول العالم.

يشار إلى أن السلطات السعودية المختصة قدمت الكثير من الخيارات التى تضمن للإيرانيين أداء نسكهم فى الموسم الماضى، حيث اشتملت الحلول التى قدمتها وزارة الحج والعمرة على إمكانية إصدار التأشيرات بشكل إلكترونى من داخل إيران، فضلاً عن الموافقة على طلب الوفد الإيرانى السماح لهم بتمثيل دبلوماسى عبر السفارة السويسرية لرعاية مصالح حجاجهم.