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صحة دبي تحدد ساعات العمل خلال عطلة "السنة الميلادية"

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صحة دبي تحدد ساعات العمل خلال عطلة "السنة الميلادية" صحة دبي تحدد ساعات العمل خلال عطلة "السنة الميلادية"

 أعلنت هيئة الصحة بدبي اليوم عن مواعيد وساعات العمل في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها خلال عطلة رأس السنة الميلادية التي ستصادف يوم الأحد المقبل .

   وكلفت الهيئة في تعميم لها المدراء التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات الهيئة بوضع جداول المناوبات وفقا لمتطلبات العمل لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل منها .

   وأعلن قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية عن اغلاق كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية يوم الأحد المقبل باستثناء مركزي البرشاء الصحي وند الحمر الصحي الذي سيكون العمل فيهما على مدار الساعة.

   كما أعلن قطاع خدمات المستشفيات عن إغلاق كافة العيادات التخصصية بمستشفيات الهيئة باستثناء العيادات الخارجية بمستشفى حتا التي ستعمل من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى التاسعة مساء بينما سيكون العمل بمراكز الحوادث والطوارئ على مدار الساعة في كافة مستشفيات الهيئة .

   كما ستكون كافة مراكز اللياقة الطبية والمراكز التخصصية التابعة للهيئة "الثلاسيميا ومركز دبي للسكري ومركز دبي للأمراض النسائية والاخصاب ومركز دبي للعلاج الطبيعي واعادة التأهيل" مغلقة خلال عطلة رأس السنة الميلادية .

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